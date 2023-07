Corpo de Bombeiros continua a buscar vítima desaparecida em explosão de Palotina

O Corpo de Bombeiros informou que, até o início da tarde desta sexta-feira (28), continua a buscar a vítima desaparecida após as explosões consecutivas no setor de armazenamento de grãos na Cooperativa C.Vale em Palotina, no Oeste do Paraná. O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (26) e deixou oito mortos e 11 feridos.





Rogério Lima de Araújo, tenente-coronel do 4º Grupamento de Bombeiros de Cascavel, afirma que as equipes de busca foram mantidas e que os bombeiros trabalharam, inclusive, durante a madrugada desta sexta-feira em conjunto com engenheiros e outros profissionais da cooperativa.

"Temos três frentes de trabalho: uma das nossas equipes, junto com técnicos da cooperativa, está fazendo um reconhecimento minucioso de como funciona o túnel, pois, com o reconhecimento, vamos investir em uma etapa de trabalho no túnel três, que está obstruído. Uma outra frente de trabalho é a retirada dos grãos, que tem um volume muito grande. Essa tarefa já foi iniciada pela cooperativa, mas agora vamos usar equipamentos de sucção de maior vazão. E a terceira frente de trabalho são os cães de busca, que fazem a varredura das áreas", explica Araújo.