Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de junho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ADELIA ROSSINI - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

FLAVIO TEODORO MERCHO - 70 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 29/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANEJA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA VERONICA AMANCIO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO INACIO - 93 anos - PAIQUERE/PR

Falecimento em: 28/06/2023

Data e Horário do Velório: 28/06/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CLONISA PRADO DA SILVA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/06/2023

Data e Horário do Velório: 29/06/2023 - 05:30

Local do Velório: CAPELA MORTURÁRIA DE SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento: 29/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SERTANOPOLIS

Situação: VELANDO