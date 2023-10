Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de outubro de 2023 em Londrina e região disponibilizada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h desta segunda-feira (30).







ANGELINA JOSEPETTI LUIZ - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

CICERO DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2023

Data e Horário do Velório: 30/10/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ELIZIA DO CARMO PINTO - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2023

Data e Horário do Velório: 30/10/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

EVA CATARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2023

Data e Horário do Velório: 30/10/2023 - 15:30

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2023 - 18:30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





IRAJA SCHINEITHER DE QUADROS - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2023

Data e Horário do Velório: 30/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: PREPARANDO





NT SUZANA MIKIELE DA SILVA - 0 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 30/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADEMIR VELANI - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2023

Data e Horário do Velório: 29/10/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO