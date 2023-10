Pelo menos 27 cidades do Paraná estão afetadas por temporais

Chuvas elevam o nível e provocam represamento do Rio Paraná, no Oeste do Estado

As inundações prejudicaram a captação de água em oito cidades da região Oeste: Bela Vista da Caroba, Dois Vizinhos, Santo Antônio do Oeste, Pranchita, Nova Prata do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques e Medianeira. A situação paralisou a produção de água nestes municípios e o abastecimento foi interrompido neste sábado (28).

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115.

Em Candói, na região Centro-Sul, a estação de tratamento da Sanepar foi inundada, com paralisação da produção de água neste sábado (28). A estação de tratamento da cidade vizinha de Laranjeiras do Sul também paralisou os serviços devido às inundações.

As fortes chuvas também provocaram quedas de energia nas proximidades de unidades do sistema de abastecimento em Campina da Lagoa, Icaraíma, Araruna e Douradina, o que interrompeu a distribuição de água, ainda sem previsão de retorno. O sistema de Centenário do Sul, que ficou sem energia temporariamente, já foi religado e está em recuperação.

A chuva em si e diversas áreas alagadas estão dificultando o acesso de equipes da Copel em vários locais das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná que estão sem energia elétrica.

Rio Bonito do Iguaçu, Realeza, Dois Vizinhos, Nova Laranjeiras, Sulina, Santa Izabel do Oeste, Lindoeste, Quedas do Iguaçu e Cantagalo são algumas das cidades que apresentam pontos com dificuldade de acesso devido a alagamentos. De acordo com a última atualização, 11 mil unidades consumidoras estão sem energia na região Oeste e Sudoeste.





A Copel informa que, dependendo do avanço das cheias, a companhia poderá desligar a energia por risco de choque elétrico.

As chuvas intensas também aumentaram de forma significativa e em pouco tempo a vazão do Rio Iguaçu, que já vinha em uma situação de cheia. As três usinas operadas pela Copel na região – Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias – estão com comportas abertas desde o início de outubro e seguem nessa condição. No site da Copel, é possível consultar a situação hidrológica dos rios onde a Companhia opera reservatórios.





As decisões relativas à operação das usinas da Copel são tomadas de forma coordenada com as empresas responsáveis pelas demais hidrelétricas e sob comando do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) visando manter as barragens seguras e reduzir os impactos da cheia nos pontos mais sensíveis a alagamentos.





Na região Sudoeste, onde está localizada a Usina Salto Caxias, há um acumulado de 100 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. A vazão afluente (que chega à barragem da usina) triplicou da madrugada até o final da tarde deste sábado e, mesmo com as comportas abertas, em um intervalo de 10 horas, o nível do reservatório passou de 50% para 98%.





Diante dessa situação, o vertimento passou de 4 mil m³/s para 13 mil m³/s, com possibilidade de chegar a 16 mil m³/s. Nestas condições podem ocorrer pontos de alagamento nos municípios de Nova Prata do Iguaçu, Realeza e Santa Isabel do Oeste.





Devido às chuvas, a Copel também cancelou serviços programados para este domingo (29) em Missal e Medianeira, na região Oeste.





A Companhia mantém contato permanente com a Defesa Civil, que orienta os moradores e prefeituras a respeito das providências a serem tomadas diante dos cenários registrados em cada usina.





A Copel reforça que as comunidades ribeirinhas e frequentadores dos rios devem redobrar a atenção nesses períodos, pois quando as usinas estão com as comportas abertas a correnteza aumenta, o que causa riscos maiores de afogamentos e acidentes com embarcações.