Programa Opera Paraná promove cirurgias de catarata e pterígio em Londrina

O Governo do Paraná, por meio da Sesa (Secretaria da Saúde), promoveu neste sábado (28), em Londrina, na região Norte, um mutirão de cirurgias de catarata e pterígio para cerca de 50 pessoas.





A ação integra o programa Opera Paraná e tem como objetivos acelerar os procedimentos de oftalmologia e reforçar o atendimento regionalizado.

Os pacientes são do município de Apucarana e as cirurgias acontecem em parceria com o Hoftalon - Hospital de Olhos, unidade de referência na cidade para procedimentos oftalmológicos.





"Esses mutirões são fundamentais para promover o retorno à normalidade e garantir um salto na qualidade de vida destes pacientes. O governador nos orientou a aproximar a saúde dos paranaenses e estamos intensificando essa estratégia", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.