Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ALVARO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - 20 anos - SÃO LUIS /PR

Falecimento em: 04/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: I.M.L

ESMAEL DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2022

Data e Horário do Velório: 04/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GILSON GERALDO SOARES - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2022

Data e Horário do Velório: 04/12/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

NACIR MARCUCCI - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2022

Data e Horário do Velório: 04/12/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

RENATO LUPI - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2022

Data e Horário do Velório: 04/12/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CELIO LOPES DA SILVA - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2022

Data e Horário do Velório: 03/12/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CONCEIÇAO MUTI DA SILVA - 82 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 03/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE BELA VISTA DO PARAISO

Situação: