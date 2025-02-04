Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 3 e 4 de fevereiro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
04 fev 2025 às 08:32

Compartilhar notícia

Arquivo/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 desta terça-feira (4).


GERALDO DIAS DA SILVA - 67 anos - JABOTI/PR

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 04/02/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade


ANA MARIA DE JESUS FREITAS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Publicidade

Situação: VELANDO


CELINA DE SOUZA RIBEIRO - 88 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO


DARIO FARIAS SOBRINHO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


ELZA MARIA RIGONI - 66 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


FRANCISCO GOMES GARCIA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


IRENE MIRANDA ROSISKA - 64 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


ISAIAS CORREIA DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


JOAO DABIS - 81 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


JOSE MARIA GOMES - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


LAURINDO FARIAS DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


MARIDITE SILVANO - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


MARINA ROMAGNOLI DUARTE - 72 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


MARIO YUKIO MACHADO DE OLIVEIRA - 45 anos - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO


NELSON DE LIMA - 80 anos - SAO JOSE DA BOA VISTA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO


NEUZA MARIA DO NASCIMENTO PERES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


NORIVAL NAVARRO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: SEPULTADO


RAFAEL AUGUSTO DA CRUZ - 16 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


RODRIGO CEZAR DOS SANTOS - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 23:30

Local do Velório: RUA BRASIL FILHO, 126 - VALE DO CAMBEZINHO

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


ROSA GONÇALVES CARDOSO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


VICTOR HERMENEGILDO - 85 anos - JAPIRA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO


AGNALDO CUSTODIO - 49 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS

Situação:


ANDREA CRISTIANE ZAQUEO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO


APARECIDO BARBOSA - 67 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


CONCEIÇAO MARSAL DE ALMEIDA - 79 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


CONCEIÇÃO CONRADO DA SILVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 11:00

Local do Velório: IG. ASSEMBLEIA - R. FRANCISCA MERLOS, 80 PRIMAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS

Situação: SEPULTADO


DANIEL CARLOS LIMA - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 10:00

Local do Velório: DIRETO SEM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


DJHERON HENRIQUE BERNARDES - 20 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO


JANDIRA DELFINO - 91 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


JOSE FAUSTINO DA SILVA - 66 anos - SALTO ITARARE/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SALTO DO ITARARE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO


MARIA RITA MARTINS FREDERICK - 61 anos - CURITIBA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


RENATO FERREIRA DA CRUZ - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


TAKEO MANAKA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO


ANA CLARA FRANCISCO CARVALHO - 21 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação:


APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ASSAI - O ANTIGO

Situação: SEPULTADO


DIEGO WILLIAN BISPO BARBOSA GAMA - 33 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


DIRCEU GOMES DA SILVA - 54 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO

Situação:


EULALIA DOS ANJOS CARMINATI - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO


GENI DOS PASSOS QUINA - 80 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


GERSON DE PAULA ANDRADE - 79 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


IVONE TALMAN SILVA - 64 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO


KERY MORETI - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 08:00

Local do Velório: IG. ADVENTISTA SÉTIMO DIA - RUA NATAL, 42

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO


MARCOS LUIZ BAZO - 64 anos - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO


MARIA CONCEICAO ALMEIDA GUIMARAES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situação:


MARIA PEREIRA DA SILVA - 100 anos - GUAIRACA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 22:00

Local do Velório: SUB CONGREGACAO - IG. ASS. DEUS - VILA RURAL

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: SEPULTADO


MARINA CARNEIRO LOBO - 62 anos - LERROVILLE/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 10:30

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: SEPULTADO


RENATO BONFATI DE MOURA - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


RICHARD LIBERATO DIAS - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


ROSEMAR APARECIDA SARTORI DA CUNHA - 48 anos - GUARAVERA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO


Imagem
Chuva 'detona' estradas rurais e alunos do Eli Vive perdem primeiro dia de aula em Londrina
Chuva 'detona' estradas rurais e alunos do Eli Vive perdem primeiro dia de aula em Londrina
Obituário Londrina obituários morre morreu quem morreu falecidos Falecimentos FALECEU Acesf Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas