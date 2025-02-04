Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 desta terça-feira (4).





GERALDO DIAS DA SILVA - 67 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 04/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANA MARIA DE JESUS FREITAS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





CELINA DE SOUZA RIBEIRO - 88 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





DARIO FARIAS SOBRINHO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ELZA MARIA RIGONI - 66 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO GOMES GARCIA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





IRENE MIRANDA ROSISKA - 64 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ISAIAS CORREIA DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JOAO DABIS - 81 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE MARIA GOMES - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LAURINDO FARIAS DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIDITE SILVANO - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARINA ROMAGNOLI DUARTE - 72 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIO YUKIO MACHADO DE OLIVEIRA - 45 anos - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





NELSON DE LIMA - 80 anos - SAO JOSE DA BOA VISTA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





NEUZA MARIA DO NASCIMENTO PERES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NORIVAL NAVARRO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: SEPULTADO





RAFAEL AUGUSTO DA CRUZ - 16 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





RODRIGO CEZAR DOS SANTOS - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 23:30

Local do Velório: RUA BRASIL FILHO, 126 - VALE DO CAMBEZINHO

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ROSA GONÇALVES CARDOSO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VICTOR HERMENEGILDO - 85 anos - JAPIRA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





AGNALDO CUSTODIO - 49 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS

Situação:





ANDREA CRISTIANE ZAQUEO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





APARECIDO BARBOSA - 67 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CONCEIÇAO MARSAL DE ALMEIDA - 79 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CONCEIÇÃO CONRADO DA SILVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 11:00

Local do Velório: IG. ASSEMBLEIA - R. FRANCISCA MERLOS, 80 PRIMAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS

Situação: SEPULTADO





DANIEL CARLOS LIMA - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 10:00

Local do Velório: DIRETO SEM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





DJHERON HENRIQUE BERNARDES - 20 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JANDIRA DELFINO - 91 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE FAUSTINO DA SILVA - 66 anos - SALTO ITARARE/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SALTO DO ITARARE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA RITA MARTINS FREDERICK - 61 anos - CURITIBA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





RENATO FERREIRA DA CRUZ - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





TAKEO MANAKA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ANA CLARA FRANCISCO CARVALHO - 21 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação:





APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ASSAI - O ANTIGO

Situação: SEPULTADO





DIEGO WILLIAN BISPO BARBOSA GAMA - 33 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DIRCEU GOMES DA SILVA - 54 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO

Situação:





EULALIA DOS ANJOS CARMINATI - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





GENI DOS PASSOS QUINA - 80 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GERSON DE PAULA ANDRADE - 79 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IVONE TALMAN SILVA - 64 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





KERY MORETI - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 08:00

Local do Velório: IG. ADVENTISTA SÉTIMO DIA - RUA NATAL, 42

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARCOS LUIZ BAZO - 64 anos - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARIA CONCEICAO ALMEIDA GUIMARAES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situação:





MARIA PEREIRA DA SILVA - 100 anos - GUAIRACA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 22:00

Local do Velório: SUB CONGREGACAO - IG. ASS. DEUS - VILA RURAL

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: SEPULTADO





MARINA CARNEIRO LOBO - 62 anos - LERROVILLE/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 10:30

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: SEPULTADO





RENATO BONFATI DE MOURA - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





RICHARD LIBERATO DIAS - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ROSEMAR APARECIDA SARTORI DA CUNHA - 48 anos - GUARAVERA/PR

Falecimento em: 01/02/2025

Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO



