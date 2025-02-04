Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 desta terça-feira (4).
GERALDO DIAS DA SILVA - 67 anos - JABOTI/PR
Falecimento em: 04/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANA MARIA DE JESUS FREITAS - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
CELINA DE SOUZA RIBEIRO - 88 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: SEPULTADO
DARIO FARIAS SOBRINHO - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 00:01
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
ELZA MARIA RIGONI - 66 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FRANCISCO GOMES GARCIA - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
IRENE MIRANDA ROSISKA - 64 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ISAIAS CORREIA DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
JOAO DABIS - 81 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE MARIA GOMES - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
LAURINDO FARIAS DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIDITE SILVANO - 52 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARINA ROMAGNOLI DUARTE - 72 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIO YUKIO MACHADO DE OLIVEIRA - 45 anos - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: SEPULTADO
NELSON DE LIMA - 80 anos - SAO JOSE DA BOA VISTA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: SEPULTADO
NEUZA MARIA DO NASCIMENTO PERES - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
NORIVAL NAVARRO - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ
Situação: SEPULTADO
RAFAEL AUGUSTO DA CRUZ - 16 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
RODRIGO CEZAR DOS SANTOS - 41 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 23:30
Local do Velório: RUA BRASIL FILHO, 126 - VALE DO CAMBEZINHO
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ROSA GONÇALVES CARDOSO - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
VICTOR HERMENEGILDO - 85 anos - JAPIRA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 00:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: SEPULTADO
AGNALDO CUSTODIO - 49 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS
Situação:
ANDREA CRISTIANE ZAQUEO - 51 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 04:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
APARECIDO BARBOSA - 67 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CONCEIÇAO MARSAL DE ALMEIDA - 79 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CONCEIÇÃO CONRADO DA SILVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 11:00
Local do Velório: IG. ASSEMBLEIA - R. FRANCISCA MERLOS, 80 PRIMAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS
Situação: SEPULTADO
DANIEL CARLOS LIMA - 43 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 10:00
Local do Velório: DIRETO SEM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
DJHERON HENRIQUE BERNARDES - 20 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 17:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
JANDIRA DELFINO - 91 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE FAUSTINO DA SILVA - 66 anos - SALTO ITARARE/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SALTO DO ITARARE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 01:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 08:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: SEPULTADO
MARIA RITA MARTINS FREDERICK - 61 anos - CURITIBA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
RENATO FERREIRA DA CRUZ - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
TAKEO MANAKA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
ANA CLARA FRANCISCO CARVALHO - 21 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBÉ
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBÉ
Situação:
APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ASSAI - O ANTIGO
Situação: SEPULTADO
DIEGO WILLIAN BISPO BARBOSA GAMA - 33 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 11:00
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
DIRCEU GOMES DA SILVA - 54 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO
Situação:
EULALIA DOS ANJOS CARMINATI - 89 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO
GENI DOS PASSOS QUINA - 80 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
GERSON DE PAULA ANDRADE - 79 anos - NOVA FATIMA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
IVONE TALMAN SILVA - 64 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2025 - 00:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: SEPULTADO
KERY MORETI - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 08:00
Local do Velório: IG. ADVENTISTA SÉTIMO DIA - RUA NATAL, 42
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:30
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
MARCOS LUIZ BAZO - 64 anos - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 02:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
MARIA CONCEICAO ALMEIDA GUIMARAES - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLANDIA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ROLANDIA
Situação:
MARIA PEREIRA DA SILVA - 100 anos - GUAIRACA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 22:00
Local do Velório: SUB CONGREGACAO - IG. ASS. DEUS - VILA RURAL
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ
Situação: SEPULTADO
MARINA CARNEIRO LOBO - 62 anos - LERROVILLE/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 10:30
Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE
Situação: SEPULTADO
RENATO BONFATI DE MOURA - 31 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
RICHARD LIBERATO DIAS - 42 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
ROSEMAR APARECIDA SARTORI DA CUNHA - 48 anos - GUARAVERA/PR
Falecimento em: 01/02/2025
Data e Horário do Velório: 01/02/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA
Situação: SEPULTADO