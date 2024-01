Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h15 desta quinta-feira (4).







DELY JOAQUIM DAS NEVES - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇAO

Data e Horário do Sepultamento: 03/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO

EDSON CUSTODIO - 40 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/01/2024

Data e Horário do Velório: 04/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA MINICIPAL IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2024 - 13:30

Local do Sepultamento: FUNERARIA AGNUS

Situação: VELANDO





ELVIRA ALEXANDRINA LUNARDONI - 91 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 03/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ESMERALDO RAIMUNDO DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2024

Data e Horário do Velório: 03/01/2024 - 20:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





IEDA GARMS MACEDO LAMB - 66 anos - PARAGUACU PAULISTA/SP

Falecimento em: 03/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRENE MAIA DA SILVA VILAS BOAS - 72 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 03/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: