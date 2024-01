Técnico do Londrina comanda o primeiro treino da temporada de 2024 com elenco

O técnico Emerson Ávila e sua comissão técnica fizeram o primeiro treino com o elenco do Tubarão para a apresentação da temporada de 2024 na tarde desta quarta (3), no CT da SM Sports.





Antes disso, o primeiro contato já havia acontecido na academia, quando o técnico conversou com os atletas e deu as boas-vindas ao elenco. Logo em seguida, o preparador físico Quintiliano Lemos já foi a campo e iniciou o trabalho de aquecimento com os jogadores.

Após o trabalho de aquecimento, o técnico Emerson Ávila já iniciou o trabalho técnico-tático com os jogadores em um trabalho de aproximadamente uma hora.