Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de janeiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h deste sábado (4).







ANTONIO CARLOS GIL - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOSE GOMES DE OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2025

Data e Horário do Velório: 04/01/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





RENATO AYRES RIBEIRO - 87 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 04/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA FILHO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2025

Data e Horário do Velório: 04/01/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ALCIDES SANCHES MUSSI - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 03/01/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





CECILIA DANTAS PIANOVSKI - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 03/01/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DELSIRA LOURENCO DA SILVA - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 03/01/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DENERVAL TINI - 85 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DULCIDIO FURQUIM DE ALMEIDA - 70 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GENTIL NUNES RIBEIRO - 75 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HELDA BARTH - 62 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ILSA OLIVEIRA SANTANA - 60 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACEMA NIHEI CATARINHUK - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 03/01/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





JOAO RUBENS LANDIO RODRIGUES - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 04/01/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





JOSE OSEMILDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - 43 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEONIRA MARIA FERREIRA MARQUES - 70 anos - GRANDES RIOS/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LILIA FERREIRA DA SILVA LOPEZ - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA ANTONIA GARCIA MADI - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 03/01/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MATILDE MARCIA VIOLIN TKACZUK - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 04/01/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





MILTON MAURICIO WEFFORT - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 04/01/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





NELSON GUERRA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 04/01/2025 - 08:00

Local do Velório: RUA CAPELA - JARDIM DO SOL

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





NEUZA BONIFACIO MELLO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 03/01/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





RAIMUNDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório: 04/01/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VALDICE LIMA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO - COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 03/01/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO