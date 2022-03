Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h23.



MARIO POSSATI NEILA - 89 anos - CONGOINHAS

Falecimento em: 04/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE CONGOINHAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CONGOINHAS





JOSE DOMINGUES - 76 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 04/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE ASSAÍ (FUNERÁRIA UNIPAX)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE ASSAÍ





JOSE OSMAR MOFFATO - 72 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 04/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





LIGIANA CRISTINA UILLI COSTA - 59 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 04/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





IGOR MATIAS FERNANDES - 0 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ISRAEL FERNANDO LAURINDO - 38 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: OUTROS





CLODOALDO GUSMAO GERBASI - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





RN BEATRIZ KARINA DE CARVALHO SILVA - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO JUVALCIR JUSTINO - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: AV. JOCKEY CLUB 578 - EM FRENTE A PUC

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





ROSA MASSONI ASSALIM - 73 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANDREIA APARECIDA DA SILVA - 42 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUN IBIPORÃ





ROGERIO RAMOS DOS SANTOS - 44 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MANOEL PINTO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





HELENICE DE SOUZA LEAL - 78 anos - IBAITI

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS - 62 anos - SÃO JOÃO DO IVAÍ

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SÃO JOÃO DO IVAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO JOÃO DO IVAÍ





MARIA AMELIA MACHADO - 80 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LOACIR BORGES DA CRUZ - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: IGREJA PRESBITERIANA- SAUL ELKIND, 926

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VANESSA APARECIDA DE MOURA - 30 anos - TAMARANA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OTILIA MAZIERO DOMINGOS - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS