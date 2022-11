Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







GERALDO GAMALIEL - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório: 04/11/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





JOAO MARINS PINHEIRO - 77 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NM - BEATRIZ SANTOS MIRANDA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade

Publicidade





RN-RAISSA FERNANDES VITOR - 0 anos - BOM SUCESSO/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ZILMA DOS SANTOS SILVA - 57 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Publicidade

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADNILSON MOREIRA DA SILVA - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2022

Data e Horário do Velório: 03/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CARLOS CESARIO - 60 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 03/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: