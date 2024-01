Lista de falecimentos dos dias 30 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 12h30 desta segunda-feira (1º).





DADIVA RIOS CAMPINAS ASTOLPHI - 62 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 01/01/2024

Data e Horário do Velório: 01/01/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO



MARIA CORREIA DA SILVA - 59 anos - CALIFORNIA/PR

Falecimento em: 01/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE CALIFORNIA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNCIPIO DE CALIFORNIA - PR

Situação:



NELSON CARVALHO - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 01/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE CAMBE - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPÍO DE CAMBE - PR

Situação:



ANGELO LAERCIO PELIZAO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO



EDERVAL MANOEL DOS SANTOS - 53 anos - ANDIRA /PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



ELIETE GARCIA PASELLO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO



ELZA GOTARDE LOPES - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO



JOÃO BATISTA DE MELLO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 17:30

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. TAMARANA

Situação: SEPULTADO



JOÃO DE OLIVEIRA CARVALHO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO



MANOEL MARQUES DE SOUZA FILHO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO



MARIA DA SILVA PIRES - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/01/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO



MARIA SERAFIM DE LIMA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2023 - 15:30

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: SEPULTADO



MARIO SERGIO CALDANA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO



OTTILIA IRENE TOMICH - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CURITIBA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



PAMELA DO NASCIMENTO CARDOSO - 34 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



VALDEMAR PEREIRA DA SILVA - 79 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: STO ANT. PLATINA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



VERALDO RODRIGUES DA SILVA - 74 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



WALTER INAMINE - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 15:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO SEM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO



WILMA GARRIDO LONGO - 86 anos - PIRACICABA/SP

Falecimento em: 31/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO



ADEMIR FRANÇA DE CAMARGO - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/12/2023

Data e Horário do Velório: 31/12/2023 - 15:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO