Lista de falecimentos dos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).





APARECIDA FERREIRA HIPOLITO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2023

Data e Horário do Velório: 01/02/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO

IRACEMA ALVES DE BRITO - 78 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR

Falecimento em: 01/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SANTO DE OLIVEIRA - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 01/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: