Lista de falecimentos dos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







DALVA BARBOSA DOS SANTOS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/08/2023 - 08:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/08/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

JORGE FERREIRA - 74 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 01/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MATILDE ROHRBOCOHER - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

TEREZINHA MARTINS DOS SANTOS - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/08/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANDERSON SERGIO MORENO - 54 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 31/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA MARIA DOS SANTOS ARAUJO - 76 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 31/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO ALVES FERREIRA - 67 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 31/07/2023

Data e Horário do Velório: 31/07/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA JD BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento: 01/08/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO