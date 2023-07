Tenente-coronel Nelson Villa deixará comando do 5ºBPM de Londrina após quatro anos

O tenente-coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, será promovido ao posto de coronel no próximo dia 10 de agosto. Com a ascensão para o mais alto posto na carreira militar do Paraná, Villa terá que deixar o cargo que ocupa à frente do quartel londrinense. O nome do substituto de Villa ainda não foi definido.





Como será coronel, o destino do atual comandante deverá ser Curitiba ou assumir algum comando regional em Londrina ou outra região do Estado. "Ao ser promovido ao posto de coronel, essa promoção torna o posto incompatível com o comando da unidade operacional (5º BPM)", respondeu Nelson Villa.





Após quatro anos à frente do 5ºBPM, sendo o mais longevo no cargo, o tenente-coronel demostrou abertamente o interesse de ficar na cidade em entrevista à imprensa nessa segunda-feira (31). "Sou o comandante a ficar mais tempo a frente do 5º batalhão e anuncio a pretensão em ficar na cidade. É claro, caso venha uma determinação contrária do alto comando, como bom militar que somos, iremos acatar as determinações."

O comandante do 5º BPM destaca que seu trabalho à frente da unidade londrinense foi fundamental na diminuição dos índices de criminalidade de Londrina. "Hoje, felizmente, todos os dados demostram que os dados vem melhorando. Não ouvimos mais falar de crimes violentos contra o patrimônio na cidade. Investimos em prevenção, com viaturas percorrendo o centro e bairros, ou seja a prevenção pela presença vem sendo a tônica na nossa gestão. As blitz na cidade são mais constantes, com olhar atento a questão do trânsito. Também cresceu o número de armas e droga apreendidas, além de traficantes que tiramos de circulação", elencou.





Um dos nomes cotados para substituí-lo no 5ºBPM, é do tenente-coronel Marcos Tordoro que está a frente do 30º BPM. A unidade que hoje cuida da região norte da cidade e de municípios vizinhos como Ibiporã, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso. Por outro lado, um dos destinos de Villa pode ser como comandante ou subcomandante 2º Comando Regional da Polícia Militar (2ºCRPM). O grupamento, com sede em Londrina, tem o coronel Jeferson Luís de Souza no comando e é responsável por coordenar os trabalhos da corporação em todo o Norte do Paraná.





Villa é natural de Londrina e ingressou na carreira policial em 1991. Ele é graduado em direito e possui especializações na área de direitos humanos e segurança pública. Também comandou a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, na região norte de Londrina.