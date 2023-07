Falta de chuvas em Londrina tem impactos na agricultura e na saúde da população

"Os meses de inverno são menos chuvosos, mas tivemos menos precipitação do que esperávamos. Durante o mês de julho tivemos algumas interferências no clima decorrentes de um ciclone extratropical que passou pelo Paraná, mas esse fenômeno interferiu mais na temperatura", explica.

De acordo com a meteorologista Angela Beatriz, do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), eram esperados 68 milímetros de precipitação para o município em julho. Contudo, Londrina só teve 18 milímetros de chuva, o que coloca a região em um déficit de, aproximadamente, 50 milímetros.

A falta de chuva em Londrina e na região tem trazido consequências para a agricultura e para a saúde da população. Nos meses de junho e julho, a precipitação registrada foi abaixo do esperado e as previsões para as próximas semanas não são diferentes.





Os meteorologistas projetam que o mês de agosto irá apresentar um cenário semelhante, já que não existem previsões de chuva para Londrina e para a região. "Algumas cidades do Sul e do Centro-Sul do Paraná podem ter um leve nevoeiro pela manhã, mas não temos nada de precipitação para Londrina, pelo menos, pelos próximos quinze dias", aponta Beatriz.





A expectativa dos especialistas do IDR-PR é que os próximos dias na cidade não tenham alterações significativas no clima. Conforme explica Beatriz, as manhãs londrinenses serão frias e a expectativa é que as temperaturas aumentem com o passar das horas. "No próximo sábado esperamos uma temperatura máxima de 28ºC com uma presença intensa do Sol. Essa temperatura é, inclusive, considerada alta para o mês de agosto, já que ainda estaremos no inverno."

A falta de chuvas impacta, também, na produção agrícola da região. O tempo seco e mais quente do que o esperado para uma estação fria prejudica o desenvolvimento de algumas culturas. "As hortaliças e as árvores frutíferas são as que mais sofrem com a falta de chuva, porque precisam de muita água. Esse cenário prejudica, além da germinação e do crescimento da planta, sua qualidade", pontua a meteorologista.