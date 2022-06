Lista de falecimentos dos dias 31 de maio e 1º de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 9h23.



FAUSTINO MARCELO - 89 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA MARTINELLI - 100 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO JOSE DA CRUZ - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





LENIR PINTO DOS SANTOS - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RN- THAIS TAINA AMARAL DA SILVA - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VALDEMAR JOSE TAMAI - 68 anos - SANTA AMÉLIA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA AMÉLIA





EURIDES LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





SHINICHI OTSUKA - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LUIZ DONIZETE RIBEIRO DA SILVA - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO DA WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





ALICE VIEIRA DOMINGUES - 91 anos - FAXINAL

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LUIZ PEREIRA DA SILVA - 71 anos - TOMAZINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: TOMAZINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE TOMAZINA





MARILI JACINTO CAUS - 73 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





CIRÇO ANTUNES - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





NILCE MIQUELETTI PAVESI - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JULIETA FERREIRA DE ASSIS - 88 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE TRINCA SIANI - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





PEDRO NACAYAMA - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





REINALDO DADDIO - 62 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 09:12

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ODALIO BARBOSA - 71 anos - PORECATU

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOSE PAULINO DOS SANTOS - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: IG. EV. EL SHADAI - R.MARIO GNECO 259

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ABENAR RODRIGUES DA SILVA - 84 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ELEN DA SILVA LOPES - 21 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CELSO CECON - 63 anos - CAMBIRA

Falecimento em: 31/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS