Lista de falecimentos dos dias 31 de outubro e 1° de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







JOSE PERBONI MARCELINO - 76 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 01/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LUCAS DE ALMEIDA MARTINS - 24 anos - TELEMACO BORBA/PR

Falecimento em: 01/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE TELEMACO BORBA

Situação:





LUTFALLA FARAH - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ARNALDO FORTES - anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CONCEICAO DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório: 31/10/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

EDIVALDO JOSE RIBEIRO - 56 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

EDSON SANTOS PEREIRA - 39 anos - LEME/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ELIAS DE JESUS DA SILVA - 54 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIZABETH MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA - 67 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FATIMA APARECIDA DALCIN DE LIMA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório: 01/11/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO