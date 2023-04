Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quarta-feira (5).







DURVAL MARCHINI - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/04/2023

MARCIA CASTANHEIRA DE SOUZA - 51 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 05/04/2023

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: OUTROS

ALCIDES PEDRAO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/04/2023

Data e Horário do Velório: 04/05/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ARY ERCILIO DE PAULA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/04/2023

Data e Horário do Velório: 04/04/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





BENEDITO ZEFERINO GONÇALVES - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/04/2023

Data e Horário do Velório: 04/04/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO