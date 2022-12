Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANTONIO BALBINO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

JOSE BORGES DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL HEIMTAL

Situação:





MARLENE RIBEIRO - 73 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 05/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: