Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h12.



FABIO JUNIOR DE JESUS ASSIS - 27 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ALVORADA DO SUL





ANTONIO MARCELINO DA SILVA - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





GEROLISA RODRIGUES DE SOUZA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LOURDES BORTOLOCI DE ASSIS - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ILARIA MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: RUA ÉBANO, 93 (LEONOR)

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERÊ

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ





FIROKO ZENKE - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ





CARLOS CEZAR - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 07H30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





FARIDE SACA - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ARAÇATUBA/SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ARAÇATUBA





YGOR SZLACHTA - 28 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





AVENIL DE OLIVEIRA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





HELENA RIBEIRO DA SILVA - 68 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE LUIZ DO NASCIMENTO - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 07H30

Local do Velório: IG. EV. LUZ DO MUNDO - RUA PAULO LOTZ, 105 JD. MONTE BELO

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





MARIA CALIXTO DOS SANTOS - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ





APARECIDA DEMELE PIRES - 59 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





IANI DERALDINO DE OLIVEIRA - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VALDIR GARCIA - 44 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





MAURICIO DOMINGOS DE SOUZA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA ALICE PEREIRA - 86 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ARGEO ANTONIO MAMPRIM - 89 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





LUIZ NASCIMENTO RIBEIRO - 60 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CORNÉLIO PROCÓPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CORNÉLIO PROCÓPIO





MARIA GABRIEL DOS SANTOS - 84 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ALVORADA DO SUL





HELOISA ALVARES MARCATO - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DESCALVADO - SÃO PAULO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DESCALVADO - SÃO PAULO





NELSON FOSQUIAN - 63 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTA AMÉLIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA AMÉLIA