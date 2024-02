Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de fevereiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 6h desta terça-feira (6).







ALICE DE OLIVEIRA - 55 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 06/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

IZAURA MADALENA DE BERTOLIS TUDISCO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2024

Data e Horário do Velório: 06/02/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





JOSE DE JESUS FIUZA DA SILVA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2024

Data e Horário do Velório: 06/02/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ROBERTO GOMES - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: