Moradores do São Jorge e Aparecidinha relatam que problema no fornecimento da água continua

Moradores do São Jorge, do Aparecidinha e de outros bairros no entorno, na zona norte, estão há quatro dias enfrentando problemas com o abastecimento de água. Por conta do rompimento total da rede em um trecho da avenida Saul Elkind na quinta-feira (1°), a população que vive na região está sofrendo com a falta d’água. Apesar do relato de moradores de que o abastecimento voltou na madrugada desta segunda-feira (5), a informação é de que a água estaria suja e imprópria para o consumo, assim como o serviço estaria funcionando no sistema de “vai e vem”.





A doceira Adriana Marcolino Cordeiro, 45, que coordena um projeto social chamado de “Amigas do São Jorge”, conta que, desde quinta-feira, o serviço não foi normalizado, já que a água voltava em alguns momentos, mas o abastecimento já era interrompido na sequência. Além disso, quando o serviço voltava, a água não chegava para todas as casas.

Publicidade

Publicidade





Ela conta que a Sanepar consertou a rede que tinha sido rompida na Saul Elkind, mas que a terra que entrou nas tubulações causou um entupimento. “A gente ficou de quinta até sábado (3) de noite sem água mesmo. Depois começou o "pinga pinga", em que em alguns lugares tinha e outros não”, explica. Segundo ela, as equipes limparam parte das tubulações, mas o restante continuava obstruído, causando o problema.





A solução encontrada tem sido armazenar água em recipientes, já que ninguém sabe quando o serviço vai ser interrompido de novo. Entretanto, outro problema é a cor da água, já que em muitas casas ela está vindo suja por conta da terra presente na tubulação.

Publicidade





Na casa de Maria José Martins da Cunha, 63, que estava sem água desde a última quinta-feira, a situação é a mesma: o abastecimento retornou nesta segunda, mas não é possível beber ou cozinhar com a água por estar “cheia de terra”.





Adriana Marcolino Cordeiro explica que a água está sendo compartilhada entre os vizinhos, principalmente por aqueles que não têm caixa d’água. Segundo ela, a cada ligação a Sanepar passa uma informação diferente, sendo que a concessionária disse que o abastecimento só vai ser normalizado na terça (6) ou quarta (7).

Publicidade





Para a doceira, a situação é revoltante, já que o pagamento das faturas é feito em dia. Além disso, de acordo com ela, outra reclamação é que a empresa não teria comunicado a interrupção no fornecimento. “Se vai faltar água [e eles não avisam], tem gente que não tem reservatório, a caixa d’água, então não tem como se prevenir”, cobra.