Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANA MARIA BERTONI - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/01/2023

Data e Horário do Velório: 06/01/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO