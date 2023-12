Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 6h53 desta quinta-feira (7).







ACIR TOME DA SILVA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARCOS AURELIO BACCETI - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/12/2023

Data e Horário do Velório: 07/12/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ADALGIZA BAPTISTA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 07/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANTONIO CARLOS LOPES - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CUSTODIO PEREIRA DA ROCHA - 84 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DIVA PENACHIO DE ANDRADE - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAPURÁ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JAPURÁ

Situação:





EMILIA MASONETTO MUNHOZ - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 07/12/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EROTIDES TEIXEIRA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 07/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





EURAQUE MATIAS DA SILVA - 91 anos - MONTE CARMELO/MG

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE DA ROCHA GUEDES FILHO - 70 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 07/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





JOSE LOPES FILHO - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 07/12/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JUVENAL DA CRUZ TEIXEIRA D´AVILA - 91 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUIZA APARECIDA TOLOI DE CARVALHO - 61 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUZIA CANDIDA DE MORAIS - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MANOEL AFONSO DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MANUELLA MACHADO RAMOS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARCELO RODRIGUES MACHADO - 48 anos - SANTA AMELIA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA ROLDAO DA SILVA PEREIRA - 65 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA RODRIGUES AGUIAR - 68 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NELY LEA DE CASTRO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





PATRICIA REZENDE DOS SANTOS - 40 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: STA CECILIA DO PAVAO

Situação:





TOSHIMATSU KIAN - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ARISTEU CAMILO DA SILVA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 18:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EMILIA SCARELI DE CAMARGO - 77 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FERNANDO MOTA SANTOS - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GENESIO DOS SANTOS - 67 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IVANIL TELLES NENEVE - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PITANGA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JORGE DE AZEVEDO - 89 anos - GUAPIRAMA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUAPIRAMA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE ANTONIO GUERRA - 60 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JULIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LAI YIH CHENG - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARCELINO DA SILVA FERREIRA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LACRADO - DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA DANNA DOS SANTOS - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 20:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MARIA DOLORES NAVARRO ORTEGA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: CEM. MUN. TAMARANA - FUNERARIA VAI LEVAR

Situação: SEPULTADO





MAURICIA DOS SANTOS BORSATTO - 63 anos - SANTA CECILIA DO PAVAO/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NM - CARLA FERNANDA GATTINI - 0 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NM - DHIOVANA CHAVES SALES - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





PEDRO AMERICO DA VEIGA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 17:30

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





PETERSON DIAS LOPES BOSCOLO - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 06/12/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





RENATO PEREIRA LACERDA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 16:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





BENEDITO MARCOLINO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 04/12/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DAILTON EVARISTO - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 04/12/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





GERSSON DE CAMARGO - 55 anos - URAI/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JESSER RODRIGUES DA COSTA - 60 anos - SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Situação:





MARIO ROBERTO ISHIKAWA - 61 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO ROBERTO RODRIGUES - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





RENE ALBERTO FUSTER BELMONT - 64 anos - TRES LAGOAS /MS

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório: 05/12/2023 - 11:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 05/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





ROSALINA CARLOTA DA SILVA - 67 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 04/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JACAREZINHO

Situação: