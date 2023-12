Com atraso de quatro meses, trânsito é liberado na duplicação da avenida Juvenal Pietraroia

Com quatro meses de atraso em relação à data divulgada pela própria prefeitura, e que estava no contrato, a duplicação da avenida Juvenal Pietraroia, na zona oeste de Londrina, foi liberada para os motoristas nesta semana. A via, que é a principal “porta de entrada” para os jardins Sabará, Columbia, Maracanã, Olímpico, João Turquino e Gleba Esperança, teve duas novas pistas construídas entre a marginal da PR-445 e a avenida Soiti Taruma.





As obras tiveram início em abril deste ano e o prazo para término era agosto. Entretanto, o município liberou dois aditivos de tempo: até setembro e outro que venceu em novembro. Nesta terça-feira (5), o Executivo autorizou a terceira prorrogação, retroativa a 19 de novembro, com validade até dez de janeiro.

Os 53 dias a mais correspondem a serviços que foram executados nas últimas semanas para que fluxo de veículo fosse permitido e para finalizar a última intervenção relacionada à construção, mas que não compromete o trânsito. De acordo com a empresa responsável, que tem sede em Apucarana (Centro-Norte), falta apenas o deslocamento de um poste de sustentação, na esquina da Juvenal Pieatroia, a poucos metros do portão do sindicato dos metalúrgicos.







