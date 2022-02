Falecimentos dos dias 6 e 7 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h19.



RONALDO FERREIRA DOS SANTOS - 45 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. OSCAR BRESSANE





IVANILDE CARVALHO BACINELLO - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ROSELI APARECIDA LEMES - 38 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARIA JOANA DE JESUS - 74 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 06/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NELSON RODRIGUES DA CRUZ - 65 anos - IBAITI

Falecimento em: 06/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBAITI





BRENO SIMM - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/02/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS