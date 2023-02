Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ORLANDO ROSA DE CAMPOS - 77 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situação:

RN DE POLYANA MARIA DA SILVA MARTINS - 0 anos - ESTRELA DO NORTE/SP

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:





ALCIDES D´AGOSTA - 86 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 06/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLANDIA

Situação: