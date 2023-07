Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







CLAUDIA ESTEVES OLIVEIRA PIRES DE CAMPOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/07/2023

Data e Horário do Velório: 07/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/07/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

DURVALINO MAXIMIANO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ERMINIA FONTOLAN - 80 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 07/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

FERNANDO EXPEDITO DO CARMO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HELENITA OLIVEIRA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/07/2023

Data e Horário do Velório: 07/07/2023 - 09:00

Local do Velório: RUA SERTANOPOLIS, 405 CJ. LINDOIA

Data e Horário do Sepultamento: 07/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOELMA DE JESUS SOARES DE SOUZA - 44 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 07/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROGERIO DE ABREU - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/07/2023

Data e Horário do Velório: 07/07/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/07/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO