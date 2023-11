Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta terça-feira (7).







ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA - 56 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação:

ARACY DOS SANTOS CARDOSO - 94 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARLOS CELSO DE SOUZA - 65 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

DEBORAH FRANCISCA VALIARINI - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação:





FLAVIO ANTONIO DE MORAES - 52 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO ANTONIO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMAPNHAMENTO - LACRADO

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





GREGORIO MARCZUK - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório: 06/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO