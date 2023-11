Contorno Leste faz Prefeitura de Londrina alterar projeto de lei do Sistema Viário

Os vereadores receberam da Prefeitura uma segunda versão do projeto de lei do Sistema Viário Básico de Londrina. A gestão de Marcelo Belinati (PP) protocolou na última quarta-feira (1º) um substitutivo à redação inicial do PL 63/23 – que, ainda ao fim de março, foi o primeiro dos oito textos complementares à Lei Geral do Plano Diretor a chegar para deliberação do parlamento.





Conforme a própria justificativa assinada pela administração Belinati, o Contorno Leste – obra prevista para conectar a PR-445 e a BR-369 – está entre os motivos para terem sido promovidas mudanças na minuta original. “Foi necessária a substituição do mapa do Sistema Viário Básico Urbano, anexo V, para constar as alterações propostas, que em grande parte, foram realizadas em razão do traçado do Contorno Leste”, escreveu o Executivo.

“Como observamos que há uma sinalização extremamente positiva e palpável da implantação Contorno Leste, até por conta das concessões [de pedágio], acabamos fazendo uma implementação na parte sudeste [do traçado] com uma macro situação viária mais eficiente, considerando que haverá um aumento de fluxo de veículos [...] Estamos falando de em torno de 5,5 mil veículos por hora”, detalhou o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), Gilmar Pereira.





Além disso, a nova versão abarcou determinados ajustes no traçado do sistema de vias estruturais. “Fizemos uma revisão total e uma compatibilização de alguns pontos. Detectamos que havia algumas não conformidades em relação ao mapa apresentado com o texto sugerido no projeto de lei”, explicou o titular do Ippul.





LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA: