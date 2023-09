Falecimentos dos dias 7 e 8 de setembro de 2023 em Londrina e região

Lista de falecimentos disponibilizada pela Acesf (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários) de Londrina em 7 e 8 de setembro de 2023 em Londrina e região.





ANTONIO ZARA - 65 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

CLEONCIO FERNANDES - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





IRACY FUJARRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





LEONILDO MINUCELLI - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUZIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS (INÍCIO DO VELÓRIO AS 12:00)

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANSELMO DOMINGOS PERRONI - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:





CEZAR AUGUSTO SIMOES - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 22:40

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ELISEU KAVA - 50 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FERNANDO ANTONIO MIRANDA LIMA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: SEPULTADO





FRANCISCA FERNANDES ROSA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





FUKUSHIGUE TAKAHASHI - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JOCELINO DOMINGUES - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE DE LIMA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação: VELANDO





JOSE DOS REIS - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





LEO JOSE CEBALLOS FUENTES - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





MARIA AUGUSTA DE AVILA DE MENDONCA - 81 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DA APARECIDA VIEIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARIA EUGENIA OLIVEIRA - 71 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NEIDE LABA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





NILCE POMIN LIBERADO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ROSA MARIA NEVES - 68 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ROYICHI SUZUMURA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





SEBASTIAO DE ALMEIDA FILHO - 81 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





SEBASTIAO DOMINGUES DE MORAES - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SIDNEI ALVES SOARES - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SILVIO ROMERIO IDA - 63 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





THAYNA MONTEIRO DIAS ROGERIO - 16 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2023

Data e Horário do Velório: 07/09/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO