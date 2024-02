Falecimentos dos dias 8 e 9 de fevereiro de 2024 em Londrina e região

Trecho da PR-445 entre Mauá e Tamarana terá desvio temporário a partir do dia 16 de fevereiro

A partir das 9h do dia 16 de fevereiro, terá o início o desvio de tráfego na PR-445, do Km 2,24 ao km 9,16. O trecho fica entre os municípios de Mauá da Serra (Vale do Ivaí) e Tamarana (região Metropolitana de Londrina.