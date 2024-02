Homem com faca enfiada no olho recebe ajuda do Siate, mas acaba preso por vários crimes

Um homem que caminhava com uma faca cravada em um dos olhos, no bairo União da Vitória, nesta quinta-feira (8), acabou detido após a Polícia Militar constatar diversos mandados de prisão que pesam contra ele.





Segundo a PM, socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) avistaram o homem andando com a faca no olho e pararam para dar os primeiros socorros.