Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h43.



GERALDO RODRIGUES FERREIRA - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARIA APARECIDA DOMINGUES - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





VALDACI GERALDI - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMIT.

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: CAMBÉ





ANTONIO HAMILTON MASSON - 69 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA ABRAO MADI - 99 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





MARIA APARECIDA MATSUOCA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 04H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ZIL RODRIGUES - 75 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





IRENE DE ALMEIDA GARCIA - 87 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALBERTINA DE CARVALHO PINTO - 85 anos - CONGONHINHAS

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CONGONHINHAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IZAURA PIRES - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





EDUARDO ELIAS - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ADAIR JOSE LOURENÇO - 47 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 04H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAQUIM ALVES DE LIMA - 68 anos - NOVA SANTA BÁRBARA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SIRENE MARIA BUENO STREMEL - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE PONTA GROSSA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PEDRO RIBEIRO - 67 anos - ORTIGUEIRA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ORTIGUEIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL BAIRROS DOS FRANÇAS





ANTONIO LIMA DE SOUZA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAO RE REBERTI - 95 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





EDNA CONCEIÇÃO ALVES - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





JOSE ADAUTO TEXEIRA ROCHA - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: AV. HARRY PROCHET 1055 (ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE LONDRINA)

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ANTONIO BRAZ DA SILVA - 74 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BANDEIRANTES





HORALINA DE AQUINO ROZA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





GERALDA FERREIRA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS





PALMIRA DA SILVA OLIVEIRA - 91 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ASSAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAÍ





LUZIA FORNAZA - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTA CATARINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA CATARINA