Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ORLANDO MASSAMITSU TANIGUCHI - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





ANTONIO BORGES DOS REIS - 87 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





APARECIDA SILVEIRA GALDINO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 08/11/2022 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





CELSO ARISTOM PEREIRA - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 08/11/2022 - 10:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DURVALINA MERCHI MOGLIO - 90 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





HILDA ALVES MONACO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 08/11/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO

Publicidade





MARIA DO SOCORRO DA SILVA RESENDE - 67 anos - CENTENARIO DO SUL /PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENARIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





MARIA DOS MILAGRES LOPES MARINHO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 08/11/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA HELENA DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 09/11/2022 - 01:00

Local do Velório: (IGREJA) RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO, 506. VILA ROMANA

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





PAOLA BRAGA ALCAMENDIA - 16 anos - SARANDI/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULINO ALVES - 83 anos - CAMBE /PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE COM FUNERARIA LEVANDO PARA O CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO

Publicidade





RENATO BONASSA - 81 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SHIROKO SUGIYAMA HORITA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 08/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

Publicidade





TEREZA DAVANSO BRAGA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 08/11/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: VELANDO





VALDIR ANDRE BOTEL - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VANESSA BEJE DE ALMEIDA - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 09/11/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





VANESSA ROSA SUGAHARA - 36 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 08/11/2022 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ZILDA LEITE DA SILVA - 68 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: