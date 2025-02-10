Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta segunda-feira (10).







ADRIANO RAMOS ALECRIM - 51 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL

Situação:

DENISE DA LUZ PEREIRA - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:





KLEBER FRANCO DE LIMA - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





PEDRO CANDIDO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA TERINATO - 28 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





BENEDITA BALBINA VICENTE - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





BENEDITO GRACIANO - 84 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DANIELLA CRISTINA LOURENÇO DOS REIS - 24 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DECIO LUIZ TODESCHINI - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





DURVALINA BENTO RODRIGUES - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 00:01

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE SERTANEJA

Situação: VELANDO





GENI BARBOSA BIZELLI - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GUSTAVO DA COSTA ORFILA - 24 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOAO AUGUSTO PEREIRA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JOSE DA SILVA - 71 anos - PINHALÃO/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PINHALÃO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PINHALÃO-PR

Situação:





JOSE EDUARDO DE SIQUEIRA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 06:00

Local do Velório: ASSOCIAÇÃO MEDICA - AV HARRY PROCHET, 1055

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





JOSIMERI ISABEL FERREIRA - 57 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: WENCESLAU BRAZ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ

Situação:





LEOPOLDO ANTUNES - 84 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDIRÁ-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ANDIRÁ

Situação:





MARIA DIRCINEI GODOY DE SOUZA - 83 anos - LUCELIA/SP

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA GOMES FAGUNDES TEIXEIRA - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 15:00

Local do Velório: IG. BATISTA - AV. CURITIBA, 1825

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA TERESA DE MELO - 71 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ORLANDA MATELLA FERNANDES PINTO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





RAFAEL DE MELLO BENVENHU - 12 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





TERTULIANO MOREIRA DA COSTA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO





VALDIR RODRIGUES DE SOUZA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FENIX-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FENIX-PR

Situação:





VANDA BARAO DA SILVA - 79 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





YAGO MOREIRA DOS SANTOS - 8 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



