Falecimentos dos dias 9 e 10 de fevereiro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
10 fev 2025 às 08:00

Simoni Saris
Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta segunda-feira (10).


ADRIANO RAMOS ALECRIM - 51 anos - LUPIONOPOLIS/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL

Situação:

DENISE DA LUZ PEREIRA - 43 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: A DEFINIR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:


KLEBER FRANCO DE LIMA - 48 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 09:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:


PEDRO CANDIDO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA TERINATO - 28 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 14:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO


BENEDITA BALBINA VICENTE - 75 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:30 

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO


BENEDITO GRACIANO - 84 anos - LUPIONOPOLIS/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


DANIELLA CRISTINA LOURENÇO DOS REIS - 24 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 02:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


DECIO LUIZ TODESCHINI - 66 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 12:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO


DURVALINA BENTO RODRIGUES - 82 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 00:01 

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 14:00 

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE SERTANEJA 

Situação: VELANDO


GENI BARBOSA BIZELLI - 83 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00 

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


GUSTAVO DA COSTA ORFILA - 24 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 05:00 

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 14:00 

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


JOAO AUGUSTO PEREIRA - 74 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


JOSE DA SILVA - 71 anos - PINHALÃO/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: PINHALÃO-PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: PINHALÃO-PR

Situação:


JOSE EDUARDO DE SIQUEIRA - 82 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 06:00 

Local do Velório: ASSOCIAÇÃO MEDICA - AV HARRY PROCHET, 1055 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO


JOSIMERI ISABEL FERREIRA - 57 anos - WENCESLAU BRAZ/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: WENCESLAU BRAZ 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ

Situação:


LEOPOLDO ANTUNES - 84 anos - ANDIRA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: ANDIRÁ-PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ANDIRÁ

Situação:


MARIA DIRCINEI GODOY DE SOUZA - 83 anos - LUCELIA/SP 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


MARIA GOMES FAGUNDES TEIXEIRA - 70 anos - CAMBE/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 15:00 

Local do Velório: IG. BATISTA - AV. CURITIBA, 1825 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 09:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


MARIA TERESA DE MELO - 71 anos - ROLANDIA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


ORLANDA MATELLA FERNANDES PINTO - 90 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMPANHAMENTO 

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO


RAFAEL DE MELLO BENVENHU - 12 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 21:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


TERTULIANO MOREIRA DA COSTA - 83 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 21:00 

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO


VALDIR RODRIGUES DE SOUZA - 72 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: FENIX-PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: FENIX-PR

Situação:


VANDA BARAO DA SILVA - 79 anos - ROLANDIA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


YAGO MOREIRA DOS SANTOS - 8 anos - IBIPORA/PR 

Falecimento em: 09/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


