Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta segunda-feira (10).
ADRIANO RAMOS ALECRIM - 51 anos - LUPIONOPOLIS/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
Situação:
DENISE DA LUZ PEREIRA - 43 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: A DEFINIR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: A DEFINIR
Situação:
KLEBER FRANCO DE LIMA - 48 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação:
PEDRO CANDIDO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA TERINATO - 28 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
BENEDITA BALBINA VICENTE - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:30
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
BENEDITO GRACIANO - 84 anos - LUPIONOPOLIS/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DANIELLA CRISTINA LOURENÇO DOS REIS - 24 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 02:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
DECIO LUIZ TODESCHINI - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO
DURVALINA BENTO RODRIGUES - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 00:01
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CEMITERIO DE SERTANEJA
Situação: VELANDO
GENI BARBOSA BIZELLI - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
GUSTAVO DA COSTA ORFILA - 24 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 05:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
JOAO AUGUSTO PEREIRA - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
JOSE DA SILVA - 71 anos - PINHALÃO/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PINHALÃO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PINHALÃO-PR
Situação:
JOSE EDUARDO DE SIQUEIRA - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 06:00
Local do Velório: ASSOCIAÇÃO MEDICA - AV HARRY PROCHET, 1055
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
JOSIMERI ISABEL FERREIRA - 57 anos - WENCESLAU BRAZ/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: WENCESLAU BRAZ
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ
Situação:
LEOPOLDO ANTUNES - 84 anos - ANDIRA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ANDIRÁ-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ANDIRÁ
Situação:
MARIA DIRCINEI GODOY DE SOUZA - 83 anos - LUCELIA/SP
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA GOMES FAGUNDES TEIXEIRA - 70 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 15:00
Local do Velório: IG. BATISTA - AV. CURITIBA, 1825
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIA TERESA DE MELO - 71 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ORLANDA MATELLA FERNANDES PINTO - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO
RAFAEL DE MELLO BENVENHU - 12 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
TERTULIANO MOREIRA DA COSTA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA
Situação: VELANDO
VALDIR RODRIGUES DE SOUZA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FENIX-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: FENIX-PR
Situação:
VANDA BARAO DA SILVA - 79 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
YAGO MOREIRA DOS SANTOS - 8 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: