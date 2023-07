Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ALZIRA CUBA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





BRENO AUGUSTO RODRIGUES AFONSO - 11 anos - LOANDA/PR

Falecimento em: 10/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDMILSON DE ALMEIDA ROCHA - 59 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

Publicidade





INA OLIVEIRA DIAS - 90 anos - /PR

Falecimento em: 10/07/2023

Data e Horário do Velório: 10/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VITA BORGES SÁ - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2023

Data e Horário do Velório: 10/07/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ALEXANDRE NEGRAO DE MELO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/07/2023

Data e Horário do Velório: 10/07/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO