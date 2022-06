Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h40.



ODILA DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





WILSON TACONI - 64 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 10/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO MARIA DE FREITAS - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/06/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DEBORA APARECIDA MORENO GARCIA - 38 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/06/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: RUA GERALDO DE NOBRE 205, PACAEMBU2 (ASSEMBLEIA)

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 16H30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUIZ BRESSAN - 92 anos - ARARUNA

Falecimento em: 10/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DIRCE DO NASCIMENTO PIZI - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LOURDES HONORATA DA SILVA DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JATAIZINHO





LOUISE MARIA TREDER DA SILVA - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DIVINA NANINI BARBIERI - 83 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERTANÓPOLIS





JOSE CRUZ - 83 anos - COLORADO

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: COLORADO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: LOBATO





CLEUSA DE ALMEIDA CARVALHO - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS





ANA ROSA DE FREITAS - 63 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





FELIX RENE ARIAS REVOLLO - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO LALUCE





ANA DIAS DA SILVA - 106 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GETULIO AREANO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOSE PEREIRA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





DALVINA ALMEIDA DOS SANTOS - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LEOCI GRACIANO DE ANDRADE ENOKIDA - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





PAULO ROBERTO FUSE - 36 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





IVO FELICIO DA SILVA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE





MARIA DE JESUS PONTES - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/06/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE