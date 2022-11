Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ALVARO TIMOTEO FEIJO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 10/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2022 - 13:00

Local do Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE

Situação: PREPARANDO

APARECIDO DOS SANTOS NORA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ

Situação:





BERNARDO PIAZZALUNGA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 09/11/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO

CARMELINDA DA LUZ RIBEIRO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 10/11/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CLARICE DE OLIVEIRA - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 10/11/2022 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

DIRCE CARRADORE - 74 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

EDINA MARTON DAMASCENO - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 10/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAP. CENTRAL DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2022 - 13:00

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBE

Situação: PREPARANDO

JOAO EVENGELISTA DA COSTA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 09/11/2022 - 22:00

Local do Velório: SALAO PAROQUIAL DA IGREJA CATOLICA

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: VELANDO





JOAO RIBEIRO - 49 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 84 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUIZ ANTONIO PASCOAL - 70 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 09/11/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARGARIDA DO CARMO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 10/11/2022 - 01:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO





MARLENE ANTONIA DA SILVA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2022

Data e Horário do Velório: 09/11/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO