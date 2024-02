Falecimentos nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 em Londrina e região

Confira os falecimentos nos dias 21 e 22 de fevereiro em Londrina e região, de acordo com o relatório divulgado pela Acesf (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários) do município.





ANA JULIA DE SOUZA RODRIGUES - 14 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/02/2024

Data e Horário do Velório: 22/02/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

APARECIDA DOS REIS PRADO - 52 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 22/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APPARECIDA MILANI DE LIMA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/02/2024

Data e Horário do Velório: 22/02/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE CARLOS BISPO - 53 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 22/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NATALINA CIVIDINI AMORIM - 75 anos - MARUMBI/PR

Falecimento em: 22/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NELIO NILTON NIERO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/02/2024

Data e Horário do Velório: 22/02/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ADEMAR RODRIGUES PEREIRA - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BELIZARIA VIEIRA RIBEIRO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 21/02/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





BRUNA LORENA POSSIDONIO - 29 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARMO MARCUS PINTO DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 22/02/2024 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DOACIR DUARTE - 58 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EUNICE MACHADO DE OLIVEIRA - 80 anos - LOANDA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LOANDA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE LOANDA

Situação:





FERNANDO MANGIERI SOBRINHO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 21/02/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JORGE LUIZ BERTI - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 21/02/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 14:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JOSE CARLOS MONTANHEIRO - 71 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEOPOLDO BATTINI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 22/02/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





LUCAS GUILHERME KOBZINSKI CARDOSO - 18 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 21/02/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA LUCIA DOS SANTOS SERET - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 22/02/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





NAZARENO MARCOLINO - 67 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RESERVA APUCARANINHA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAMARANA

Situação:





NM - SUSANE CRISTINE SARVETI - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 15:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





RONILDA ROSA DE MENDONÇA GIL - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 21/02/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2024 - 23:59

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





ROSIMEIRE RIBEIRO - 38 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RUTH TALARICO FREITAS DOS SANTOS - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 21/02/2024 - 08:00

Local do Velório: IGREJA MASSONICA. RUA ALAGOAS, 760.

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





SEVERINO JOSE FELIPE - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 21/02/2024 - 01:00

Local do Velório: IGREJA SAGRADAS MISSOES R:GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS,20

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





SIDNEY HIROSHI IKEDA - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 22/02/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





TAISE MUNIZ ROMANELLI - 40 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório: 22/02/2024 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





VALDELIZ DO CARMO BOMFIM - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO