Morre Ignêz, esposa de Oswaldo Militão, colunista da Folha de Londrina

Faleceu no sábado (16), aos 82 anos, em Londrina, Ignêz Therezinha Goes Militão, esposa do colunista da FOLHA Oswaldo Militão. Ela faleceu em casa, às 6h30, segundo informações dos familiares.





O casal, que teve dois filhos e três netos, é bastante conhecido na cidade. Amigos e parentes lamentam a morte de dona Ignêz que era professora aposentada e já se encontrava em tratamento de saúde há bastante tempo.

O casal teve dois filhos, Marcelo e Xênia. Marcelo seguiu a profissão do pai, com quem apresenta um programa local de variedades na CNT. Além dos filhos, dona Ignêz deixa os netos Ana Carolina, Emanuel e Luiza.





O corpo foi velado na Acesf, na Capela 1, e seria sepultado no sábado, às 17h, no Cemitério São Pedro.