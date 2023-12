Operação do Gaeco mira cadeirante em prisão domiciliar que liderava esquema de tráfico de armas em Ibiporã

O Ministério Público do Paraná, por do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira (5) a Operação White Book, que apura a possível prática de crimes de organização criminosa e posse de armas de fogo de uso proibido por pessoas ligadas a facção criminosa que atua em vários presídios paranaenses. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Ibiporã e Londrina.





Durante a investigação, o MPPR identificou um indivíduo vinculado à facção que atuaria no setor de cadastros em da organização – atividade denominada “livro branco”. Para tanto, valia-se de sua condição de pessoa com deficiência em cumprimento de prisão domiciliar. No cumprimento das ordens judiciais, expedidas pelo Juízo da Vara Criminal de Ibiporã, foi apreendida com esse investigado uma pistola calibre 9 mm e munições, além de diversos aparelhos de telefone celular.







A ação foi realizada com apoio da Polícia Militar.