Oposição quer mobilizar paranaenses contra venda da Copel

A Frente também deverá solicitar ao governo federal a revogação do programa de privatização da Copel, a anulação de um decreto assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que altera as regras sobre renovação de concessões de geração de energia elétrica em casos de privatização e tentará um encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Todos esses encaminhamentos foram incluídos na Carta aos Paranaenses contra a Privatização da Copel, aprovada no evento.

Já a expectativa do governo do Estado é disponibilizar as ações da Copel no mercado no segundo semestre deste ano.







Em novembro de 2022, a Assembleia Legislativa aprovou, em segunda discussão, com 35 votos favoráveis e 13 contrários, o projeto de lei que autorizava a venda de ações da Copel e retirava das mãos do Estado o controle sobre a companhia. Pelo projeto, o governo do Paraná terá, no máximo, 10% das ações da Copel com direito a voto, contra os 69,7% atuais. O governo ficaria com participação não inferior a 15% do capital social total da companhia, que atualmente é de 31%.