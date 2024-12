Jovem rouba dinheiro de conveniência de posto de combustíveis e acaba preso em Londrina

Um jovem de 19 anos foi preso depois de ser detido por populares ao tentar roubar dinheiro da conveniência de um posto de combustíveis no Centro História de Londrina, na noite deste domingo (8).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após receber uma denúncia e, no estabelecimento comercial, conversou com a operadora de caixa que havia sido abordada pelo suspeito no momento do crime.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A vítima contou que o acusado teria entrado na conveniência, pegado uma bebida alcoólica e, então, ido até o caixa. Enquanto a mulher registrava o produto no sistema, porém, o homem teria colocado a mão na cintura e feito menção de estar armado, dizendo para a vítima passar o dinheiro, pois, caso contrário, iria levar um tiro.





A operadora, então, teria pegado R$ 200 que estava no caixa e entregado para o acusado. A vítima, então, teria aproveitado um momento de distração do criminoso para sair da conveniência e avisar um dos frentistas sobre o roubo.





Diante dessa informação, o frentista teria segurado o suspeito e pegado o dinheiro de volta, acionando a Polícia Militar na sequência. O acusado, então, foi preso e encaminhado à Delegacia.