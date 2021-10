Organização atuante dentro e fora dos presídios é alvo da polícia no Paraná

A Polícia Civil está nas ruas nesta terça-feira (5) para cumprir 17 mandados de prisão preventiva e 17 ordens de busca e apreensão em residências e unidades prisionais do Paraná e São Paulo.

Os alvos são integrantes de uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios com o tráfico de drogas. As investigações iniciaram no segundo semestre de 2020 e visam desarticular parte do grupo.

No decorrer de um ano, as investigações levaram a 15 prisões em flagrante, sete decorrentes do cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça e quatro cumprimentos de mandados de busca e apreensão.





Também foram apreendidos 11 quilos de cocaína, 1,3 quilo de crack e 3,2 quilos de maconha, além de duas armas de fogo, munições de calibre 38, 380, e .40, um veículo e anotações de contabilidade e controle de estoque de drogas.