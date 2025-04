'Paixão de Cristo" será reencenada neste sexta em Londrina

Depois de estrear na última sexta-feira (12) no Aterro do Igapó, em Londrina, o espetáculo teatral "Paixão de Cristo" volta a ser apresentado nesta Sexta-Feira Santa (18), a partir das 18h30, no CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa.





Encenado em Londrina há 48 anos, em 2025 a expectativa é que o espetáculo religioso reúna cerca de 100 mil espectadores, não só de Londrina, mas de outros municípios onde também será apresentado.

Com passagens que emocionam o público, a encenação se tornou uma das principais celebrações cristãs de Londrina na Sexta-Feira Santa. A Santa Ceia, o julgamento de Cristo perante Caifás e Pilatos, a Via Sacra, a Crucificação e a Ressurreição de Jesus Cristo são alguns dos momentos mais aguardados pelos espectadores.





Segundo o diretor do grupo, Davi Dias, que herdou do pai , Roberto Dias, a missão de se responbilizar pela encenação, no íncio eram 70 atores que hoje chegam a 500, o que mostra a dimensão do espetáculo que movimenta a cidade e a região neste dia santo.

A entrada é gratuita, mas quem quiser reservar uma cadeira deve levar um quilo de alimento não perecível em qualquer unidade do Sesc (Serviço Social do Comércio) de Londrina. Os alimentos serão doados para entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.





O evento conta com apoio da Lei Federal Rouanet de Incentivo à Cultura, através da Inquima, e patrocínios da Rolemar e Sanepar. A produtora do espetáculo é a Aleph Produções.

