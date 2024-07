20ª Festa Julina Árabe acontece no próximo fim de semana em Curitiba

No próximo fim de semana, a comunidade árabe abre as portas da Igreja Ortodoxa Antioquina de São Jorge, localizada Rua Brigadeiro Franco, 375 no bairro Mercês, em Curitiba, para a 20ª edição da Festa Julina Árabe. A organização espera receber mais de 15 mil pessoas durante os dias 6 e 7 de julho.





A comunidade da Igreja é formada por famílias árabes de vários países. A maioria tem origem síria e libanesa, mas também há jordanianos, palestinos e pessoas com as mais diversas ascendências.

No evento estarão disponíveis pratos típicos da culinária árabe, como quibe assado, quibe frito, falafel, esfirra, shawarma, haverá um grande bingo beneficente e um show de dança árabe.





“São 20 anos de muita alegria para a comunidade da nossa igreja. Nós estamos muito felizes com a consolidação da festa no calendário de eventos da cidade. A comunidade da Igreja Ortodoxa está preparando tudo com muito carinho para receber as pessoas no melhor estilo árabe, isto é, com muita alegria, comida e conversa”, diz o Padre Saaman Nasri.

Festa Julina Árabe

Dias: 6 e 7 de julho

Horários: a partir do meio-dia (12h)

Local: Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge - Rua Brigadeiro Franco, 375, Mercês.