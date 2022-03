Agências do Trabalhador do Paraná oferecem mais de 10 mil vagas de emprego

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná e Postos Avançados estão com 10.467 ofertas de emprego com carteira assinada disponíveis nesta semana.

As Agências de Curitiba e Região Metropolitana estão com 2.264 oportunidades. A maior parte das ofertas é para operador de telemarketing, com 330 vagas disponíveis, além de 183 para auxiliar de linha de produção, 61 para vendedor e 60 para operador de cobrança.

O setor Master Job da Capital, destinado a profissionais com curso superior, técnico ou tecnólogo e estagiários de curso superior, tem disponíveis vagas para arquiteto trainee, contador, coordenador de compras, analista contábil, técnico em eletrônica, analista fiscal, recrutador, assistente de compras, assistente de RH, estágio em RH, estágio em gestão de qualidade, estágio em contabilidade, estágio em administração e estágio em técnico de segurança do trabalho.





Entre as agências do Interior, a regional de Toledo está com 1.708 oportunidades no total, sendo 668 para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de aves e 80 para abatedor de porcos. A regional de Cascavelestá com 1.088 vagas, sendo 324 para auxiliar de linha de produção, 80 para açougueiro e 24 para motorista de caminhão.





No município de Londrina, há 668 vagas abertas (a maioria, 225, para auxiliar de linha de produção).

Em Maringá, são 336 oportunidades (com destaque para 20 ofertas para técnicos de enfermagem).

Cianorte tem 608 vagas (sendo 60 para faxineiro) e Umuarama possui 553 (com 278 para auxiliar de linha de produção e 14 para costureiro).